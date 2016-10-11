Украина хочет отставки президента ПАСЕ, который дружит с Кремлем

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Вторник, 11 октября 2016, 17:37
Глава ПАСЕ Педро Аграмунт

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы готовится досрочно поставить под сомнение полномочия президента ассамблеи Педро Аграмунта.

Об этом сообщила первый вице-спикер, член делегации Верховной рады в ПАСЕ Ирина Геращенко в комментарии корреспонденту "Европейской правды" в Страсбурге.

Она отметила, что в последнее время Аграмунт делает публичные заявления, которые полностью отвечают российской позиции, в том числе – инициирует снятие с РФ политических санкций, наложенных ассамблеей.

"Нас беспокоит, что политик, делегированный на эту должность Европейской народной партией, в своих действиях отходит от позиции ЕНП и от принципов ПАСЕ. Мы не можем игнорировать и уже ведем консультации с коллегами по группе.

У нас были разговоры по этому поводу не только в политгрупе ЕНП в ПАСЕ, но также с руководством Европейской народной партии, и там действительно обеспокоены позицией Аграмунта", - заявила первый вице-спикер.

Она отдельно отметила, что на данный момент украинская делегация еще не запустила процедуру отзыва президента, но готовится к этому шагу.

 "Сейчас мы вместе изучаем регламент, чтобы официально поднять этот вопрос в ассамблее. Аграмунт не беспокоится о своей репутации, а беспокоится о своей должности. Поэтому будем бить по самому больному месту для него – по его должности", - добавила Геращенко.

Юридически запустить процедуру смены президента будет возможно только в января, во время открытия очередной сессии, когда будут подтверждаться полномочия руководства ассамблеи. По существующей традиции, ПАСЕ избирает нового президента каждые два года, 2016 год – первый для Аграмунта. Однако в случае, если украинская делегация получит значительную поддержку коллег из других стран, его полномочия могут не продлить на 2017 год.

Европейская правда

Темы: ПАСЕ Путин
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IP: 195.138.81.---Kotia11.10.2016 18:10
Респект Геращенко !
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