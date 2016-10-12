Журналист, который с Трампом грубо обсуждал женщин, потеряет работу

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Среда, 12 октября 2016, 10:39

Американский телеканал NBC отстранил от работы журналиста Билла Буша и согласовывает с ним детали увольнения после публикации записи, на котором Буш и нынешний кандидат в президенты США Дональд Трамп в 2005 году грубо обсуждают женщин.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Издание добавляет, что Буш уже извинился за свои слова и планировал выйти в понедельник в эфир своего утреннего шоу Today, чтобы объяснить свою позицию.

"Но негативная реакция была значительной. Страница господина Буша в Facebook была завалена тысячами гневных комментариев. Две женщины, которых господин Буш и господин Трамп обсуждали на записи – бывшая ведущая "Доступа в Голливуд" Нэнси О'Делл и актриса "Дней нашей жизни" Арианна Цукер – выпустили на выходных заявление, в котором выразили свое разочарование", – пишет издание.

Поэтому канал, который сперва планировал лишь наказать журналиста, решил его уволить. Продюсер программы Today Ноа Опенхайм разослал сотрудникам письмо, в котором заявил, что "просто нет оправданий словам и поведению Билли на этой записи".

Как известно, ранее Трамп также извинился за слова на этой ленте и добавил, что никогда не называл себя идеальным человеком.

Украинская правда

Темы: США СМИ
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