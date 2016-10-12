ПАСЕ может принять резолюцию о нарушении прав человека Россией в Крыму

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Среда, 12 октября 2016, 12:50

Парламентская ассамблея Совета Европы может принять резолюцию о нарушении прав человека на оккупированных Россией территориях Украины - на Донбассе и в Крыму.

Об этом сообщил заместитель председателя украинской парламентской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев, находящийся в Брюсселе, передает пресс-служба Батькивщины.

По словам Соболева, среду в ПАСЕ станет фактически днем Украины Брюсселе.

"Сегодня состоятся дебаты по двум ключевым вопросам. В частности, будет рассмотрение резолюции о нарушении прав человека со стороны российских террористических бандгруппировок "ДНР" и "ЛНР" на территории, которую контролируют украинские власти", - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что в тексте резолюции даются четкие определения в отношении российских агрессоров и нарушений прав крымскотатарского народа и украинских организаций на территории оккупированного Крыма.

"По моему мнению, эти обсуждения позволят ПАСЕ по-другому увидеть украинскую ситуацию и согласиться на применение более жестких санкций против РФ и против парламентариев российской делегации", - отметил Соболев.

Темы: ПАСЕ
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