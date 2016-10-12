Посол Дюмон: Сущенко для нас журналист, работающий во Франции

В посольстве Франции в Украине подчеркивают, что знают Романа Сущенко, которого Россия незаконно задержала и обвиняет в шпионаже, как журналиста, с которым работали много лет.



Об этом в комментарии "Укринформу" заявила посол Республики Франция в Украине Изабель Дюмон.



"Мы знаем этого журналиста (Романа Сущенко - ред.) еще с того времени, когда он работал в Киеве. Посольство Франции в Украине работало с ним. Он уже 6 лет живет и работает во Франции постоянным корреспондентом, у него есть аккредитации МИД Франции, он всегда посещает пресс-брифинги, поэтому для нас он журналист, работающий во Франции", – сказала Дюмон.



Она напомнила, что французские власти выразила обеспокоенность арестом Сущенко в России.



"Мы, конечно, очень надеемся, что с ним все будет в порядке, и он сможет снова работать журналистом во Франции", – отметила дипломат.



Как известно, собственного корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко в нарушение всех международных правил задержали 30 сентября во Москве, куда он прибыл с частной поездкой.



В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Однако в ГУР опровергли это заявление, назвав его фейком.



Московский суд арестовал журналиста до 30 ноября, а 7 октября ему было предъявлено обвинение в шпионаже.



Сущенко работает в украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции – с 2010 года.