В МИД подтвердили задержание украинских моряков в Испании

Министерство иностранных дел подтвердило задержание в Испании украинских моряков по обвинению в контрабанде наркотиков.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила представитель департамента консульской службы МИД Украины Ореста Старак.

"Сейчас наши консульские представители пытаются установить контакты с задержанными моряками и уточняют информацию у правоохранительных органов Испании о содержании выдвинутых нашим гражданам обвинений. В настоящее время арестованные моряки находятся под стражей", – сказала она.

Она напомнила, что в рамках расследования дела по незаконной перевозке наркотиков были задержаны 11 граждан Украины – членов экипажа судна MartiN, которое плавало под флагом Панамы. Это задержание произошло еще 23 сентября. Судно было доставлено в порт Альмерия, украинцы заключены под стражу национальной гвардией Испании и удерживаются в этом городе.