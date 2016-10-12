ПАСЕ поставила под сомнение полномочия Государственной думы из-за Крыма

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Среда, 12 октября 2016, 22:08

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала предложение украинской делегации о том, чтобы признать недействительными выборы Госдумы РФ в Крыму.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Такая поправка внесена в текст резолюции о политических последствиях конфликта в Украине.

Своим решением ПАСЕ "осудила незаконные выборы Государственной думы, проведены 18 сентября в оккупированном Крыму". Ассамблея "считает результаты (выборов) ничтожными".

При этом ассамблея также согласилась, что полномочия всей Госдумы поставлены под вопрос.

"Включение части украинской территории в общегосударственный федеральный округ... является грубым нарушением международного права и серьезно ставит под сомнение легитимность российского парламента", - говорится в утвержденной предложения.

Эту поправку члены ПАСЕ поддержали подавляющим большинством в 71 голос - за, 24 - против.

Темы: ПАСЕ Госдума
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Комментарии — 2
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IP: 46.200.115.---sensor+212.10.2016 23:12
Сразу вспомнился Легитимный с его "Астанавитесь".
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IP: 80.243.157.---Олексій Гордій12.10.2016 22:40
Європа виходить з летаргічного сну?
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