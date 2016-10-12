Предприниматель, который нажился на ремонте института Шалимова, предстанет перед судом

540 просмотров
0
Среда, 12 октября 2016, 22:57

Обвинительный акт в отношении директора коммерческого предприятия, который растратил более 1 млн грн, выделенных на ремонт здания Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова, направлен в суд.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

В ведомстве напомнили, что предприниматель в 2012 году заключил с одним из крупнейших в Киеве медицинских учреждений договор на выполнение работ по капитальному ремонту фасада и входной группы института на общую сумму более 13 млн грн.

"Однако выяснилось, что директор предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, вносил ложные сведения о стоимости затрат при подписании актов выполненных работ по привлеченным субподрядчикам. Как следствие, из государственного бюджета на счета частного общества было излишне перечислено более 1 млн грн", - отметили в прокуратуре.

Сейчас обвинительный акт по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение им путем злоупотребления служебным положением), передан в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Директору грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Украинская правда

Темы: суд прокуратура медицина
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Лещенко выиграл суд у соратницы Пашинского 12 октября 2016, 15:23
Пукач просится в другую колонию, суд соберется снова в ноябре 12 октября 2016, 13:39
В Крыму возобновился процесс над Чийгозом 12 октября 2016, 11:28
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ПАСЕ призвала Россию вывести свою армию с Донбасса
ПАСЕ поставила под сомнение полномочия Государственной думы из-за Крыма
Решение ПАСЕ: экономические санкции против РФ должны сохраняться
Страсбург одобрил резолюцию об ответственности Москвы за действия "ДНР" и "ЛНР"
Все новости
Доказано Нобелевкой

Голод – тетка, причем любящая

Нобель-2016

Нобелевскую премию по экономике дали за теорию контрактов