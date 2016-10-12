Предприниматель, который нажился на ремонте института Шалимова, предстанет перед судом

Обвинительный акт в отношении директора коммерческого предприятия, который растратил более 1 млн грн, выделенных на ремонт здания Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова, направлен в суд.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

В ведомстве напомнили, что предприниматель в 2012 году заключил с одним из крупнейших в Киеве медицинских учреждений договор на выполнение работ по капитальному ремонту фасада и входной группы института на общую сумму более 13 млн грн.

"Однако выяснилось, что директор предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, вносил ложные сведения о стоимости затрат при подписании актов выполненных работ по привлеченным субподрядчикам. Как следствие, из государственного бюджета на счета частного общества было излишне перечислено более 1 млн грн", - отметили в прокуратуре.

Сейчас обвинительный акт по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение им путем злоупотребления служебным положением), передан в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Директору грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Украинская правда