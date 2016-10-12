Россия не хочет выполнять решение ЕСПЧ по ЮКОСу, запустили спецпроцедуру

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Среда, 12 октября 2016, 23:20

Российский Минюст обратился в Конституционный суд РФ с просьбой проверить на соответствие Конституции России решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате в пользу бывших акционеров ЮКОСа более 1,8 млрд евро.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

"12 октября 2016 года в Минюсте России подписан запрос в Конституционный суд о выполнении дополнительного постановления Европейского суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу ОАО НК "ЮКОС" против России", - говорится в сообщении российского министерства.

"Минюст считает, что обязательства, возложенные на Российскую Федерацию освпорюваною постановлением, основанные на применении ЕСПЧ положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией РФ", - отмечают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что комитет министров Совета Европы призвал Россию представить комплексный план мероприятий по выплатам компенсации по решению Европейского Суда по правам человека по делу Юкоса.

Напомним, в июле 2014 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге присудил бывшим акционерам компании ЮКОС 1,86 млрд евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной еще в 2011 году.

Министерство юстиции РФ 29 октября 2014 года направило в ЕСПЧ мотивированное ходатайство о передаче дела на рассмотрение Большой палаты Европейского суда и пересмотре ранее принятого нижестоящей инстанцией постановления ЕСПЧ по делу "ОАО "НК "ЮКОС" против России". Однако, ЕСПЧ отклонил жалобу Минюста РФ по делу "ЮКОСа".

Стоит добавить, что в апреле этого года Конституционный суд России впервые воспользовался правом отказать в исполнении решения Европейского суда по правам человека.

Закон о возможности признавать невыполнимыми решения международных судов, в первую очередь, ЕСПЧ, если они противоречат конституции РФ вступил в силу в декабре 2015 года.

Европейская правда

Темы: Росcия суд
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