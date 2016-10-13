Российская армия в Крыму угрожает всему Средиземноморскму региону

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Четверг, 13 октября 2016, 02:34

Милитаризация Россией Крымского полуострова создала угрозу не только для стран Причерноморья, но и для всего Средиземноморского региона, включая Южную Европу, Северную Африку и страны Ближнего Востока.

Об этом заявил, выступая в среду на заседании Первого комитета ГА ООН в Нью-Йорке директор Департамента международной безопасности МИД Украины Сергей Шутенко, передает Укринформ.

"Учитывая последние события на полуострове мы можем четко сказать, что основная цель незаконной оккупации Крыма заключается в преобразовании полуострова в мощный военный форпост в регионе и за его пределами", - отметил представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Он продемонстрировал на слайдах, что присутствие ВС России в Крыму предусматривает военную активность россиян в трех зонах. Первая охватывает операции в Черном и Азовском морях, в том числе, относительно противостояния развертыванию систем ПРО в Европе, реагирования на присутствие НАТО в регионе, а также давления на Украину и Грузию. Вторая зона предполагает присутствие российских ВМС в Средиземном море и обеспечения военных интересов РФ в Сирии. Третья включает несколько "зон внимания", где сохраняется обостренная ситуация: на юге Украины и в северной части Черного моря в районе побережья Абхазии, а также западная часть Средиземного моря вблизи Сирии.

При этом, отметил представитель Украины, Россия продолжает наращивать военное присутствие в Крыму и имеет в планах развернуть в 2020-2025 гг. 43 тыс. личного состава, около 1,5 тыс. единиц бронированной техники и артиллерийских систем, около 250 боевых летательных аппаратов, до 33 кораблей и 7 подводных лодок

Отдельное беспокойство вызывают намерения РФ разместить ядерный арсенал в Крыму, подчеркнул Шутенко.

"Политика провокаций России в Крыму, частью которой являются планы разместить там ядерное оружие, требует консолидированного ответа международного сообщества", - заявил представитель МИД.

В мероприятии, которое состоялось в штаб-квартире ООН, приняли участие представители более 50 зарубежных делегаций, в том числе, Польши, Нидерландов, Франции, Турции, Латвии, Эстонии, Канады, США. Присутствующие в который раз осудили российскую оккупацию Крыма и подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.

Темы: Крым Черное море ООН Росcия
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