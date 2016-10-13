Шкиряк: На маршруте запланированной ходы патриотов нашли взрывчатку

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Четверг, 13 октября 2016, 19:18

В центре Киева нашли склад с боеприпасами на маршруте запланированного на пятницу торжественного шествия патриотов.

Об этом заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

"Только что в центре столицы в нежилом помещении на ул. Грушевского сотрудниками ГУ Нацполиции города Киева и СБУ обнаружен склад с боеприпасами", - написал он в Facebook.

Согласно информации, в тайнике было 5 боевых гранат РГД и Ф-1,1,5 кг тротила и несколько сотен патронов.

"Вероятно, антигосударственную кровавую диверсию со стороны враждебных сил (российских спецслужб) планировали во время марша Патриотов, посвященного Дню Покрова Пресвятой Богородицы - Дню Защитника Украины. Склад террористов находился на маршруте запланированного торжественного шествия", - считает Шкиряк.

По его словам, все торжественные мероприятия пройдут по плану, согласно заявкам, поданным организаторами.

"Подразделения МВД, Нацполиции, Национальная гвардия и СБУ будут находиться в состоянии повышенной готовности и немедленно отреагируют на любые вызовы", - добавил Шкиряк.

Украинская правда

Темы: акции МВД
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