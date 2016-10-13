Бюджетный комитет проведет выездное заседание в Харькове

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Четверг, 13 октября 2016, 21:19

Глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Андрей Павелко и и.о. главы Харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная договорились о проведении выездного заседания комитета в Харькове.

Об этом Светличая сообщила на брифинге в четверг.

"Мы договорились о том, что следующее выездное заседание бюджетного комитета Верховной Рады пройдет в Харькове, чтобы можно было более детально рассмотреть потребности Харьковской области, обратить внимание на существующие проблемы и быстрее их решить" - сказала она.

 В свою очередь Павелко сообщил, что ориентировочно выездное заседание состоится 18-19 ноября, однако дата может быть изменена в зависимости от того, когда в парламенте будет рассматриваться бюджет на 2017 год в первом и втором чтениях.

Интерфакс-Украина

Темы: Харьков бюджет Верховная Рада
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