В пунктах пропуска на границе с Польшей стоят 1000 авто

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Пятница, 14 октября 2016, 01:31

В пунктах пропуска на границе Украины с Польшей по состоянию на 22:00 13 октября стоят 1000 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины на странице в Facebook.

В частности, на пункте пропуска "Краковец" стоят 200 машин, "Рава-Руська" - 200, "Устилуг" - 150, "Шегини" - 150, "Грушев" - 140, "Ягодин авто" - 80, "Угринов" - 50, "Смильница" - 30.

На границе с Румынией в пункте пропуска "Порубное" стоят 10 автомобилей. Также 10 авто находятся в пункте пропуска "Вилок" на границе с Венгрией.

На границе с Молдовой и Словакией автомобильных очередей не зафиксировано. 

Темы: Польша
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