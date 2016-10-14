В полиции создали оперативный резерв на случай беспорядков 14 октября

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Пятница, 14 октября 2016, 06:26

Охранять порядок в Киеве во время празднования Дня защитника Украины сегодня, 14 октября, будут около 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Об этом в эфире канала "112 Украина" заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает ЗН.

По его словам, подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии будут пребывать в состоянии повышенной боевой готовности до завершения всех праздничных мероприятий.

"Создан дополнительный оперативный резерв, который будет привлечен в случае возникновения внештатных ситуаций", - отметил Шкиряк.

"Планируется два шествия, будет привлечено много людей, там, где может идти речь о нескольких тысячах, и мы все сделаем, чтобы все празднования прошли спокойно", - подчеркнул он.

Темы: Киев
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