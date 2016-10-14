В МИД считают, что Запад боится загонять Путина в угол

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Пятница, 14 октября 2016, 09:20

Запад боится загонять президента России Владимира Путина в угол из-за наличия у Москвы ядерного оружия.

Такое мнение высказала заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, сообщает Радио Свообода.

"Они очень боятся того, что Путин, будучи загнан в угол, может воспользоваться чем-то, чем они никогда бы не воспользовались", - отметила Зеркаль.

По ее словам, отключение SWIFT как санкции против России пока не рассматривается.

"Еще в 2014 году, когда мы выходили на последнюю волну санкций, мы обсуждали с европейскими партнерами эту возможность и оставили ее как крайнее средство давления. Но исключить, что возможность существует, сейчас по крайней мере мы не можем. Конечно, это может быть, как шаг в связи с какими-то очень неожиданными событиями, но мы надеемся, что таких мер не надо будет принимать", - добавила заместитель главы МИД.

Темы: Путин санкции ядерное оружие
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