Путин подписал закон о размещении авиации ВС РФ в Сирии

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Пятница, 14 октября 2016, 11:45

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому на территории Сирии размещается авиационная группа Вооруженных Сил Российской Федерации.

Соответствующий документ 14 октября опубликован на сайте Кремля.

Законом ратифицируется соглашение между РФ и Сирией, подписанное в Дамаске 26 августа 2015 года. Соглашение заключается на бессрочный период и временно применяется с даты подписания закона.

Согласно документу, авиационная группа находится на территории Сирии "по просьбе сирийской стороны" и дислоцируется на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия, который предоставляется в пользование РФ на безвозмездной основе.

"Применение российской авиационной группы осуществляется в соответствии с решением ее командира по планам, согласованным сторонами .... Сирийская сторона не предъявляет никаких претензий РФ, ее авиационной группе и ее личному составу и не возбуждает против них никаких исков в связи с деятельностью российской авиационной группы и ее личного состава", - говорится в документе.

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