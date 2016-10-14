АТО: за минувшие сутки пострадавших нет

За минувшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в субботу.

"За прошедшие сутки ни один украинский военнослужащий по погиб и не был ранен", - сказал он.

Лысенко также сообщил, что на Луганском направлении в Станице Луганской боевики дважды нарушили режим тишины - среди дня и вечером.

В Попаснянском районе также происходили обстрелы и в светлое, и в темное время суток, в том числе с применением тяжелой артиллерии.

Всего на Луганском направлении зафиксировано 10 обстрелов, из которых 1 из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении был один, но "достаточно мощный" обстрел из минометов в Авдеевской промзоне.

На Мариупольском направлении зафиксировано 14 обстрелов, из которых 5 из тяжелого вооружения.

Украинская правда