АТО: за минувшие сутки пострадавших нет

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Пятница, 14 октября 2016, 12:43

За минувшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в субботу.

"За прошедшие сутки ни один украинский военнослужащий по погиб и не был ранен", - сказал он.

Лысенко также сообщил, что на Луганском направлении в Станице Луганской боевики дважды нарушили режим тишины - среди дня и вечером.

В Попаснянском районе также происходили обстрелы и в светлое, и в темное время суток, в том числе с применением тяжелой артиллерии.

Всего на Луганском направлении зафиксировано 10 обстрелов, из которых 1 из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении был один, но "достаточно мощный" обстрел из минометов в Авдеевской промзоне.

На Мариупольском направлении зафиксировано 14 обстрелов, из которых 5 из тяжелого вооружения.

Украинская правда

Темы: АТО
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