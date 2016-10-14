Асад заявил, что в Сирии "ситуация, похожая на холодную войну в стадии развития"

00
0
Пятница, 14 октября 2016, 13:58

Президент Сирии Башар Асад, режим которого поддерживает руководство РФ, заявил, что сейчас можно наблюдать "ситуацию, похожую на холодную войну в стадии развития".

Об этом союзник Путина заявил в интервью российской газете "Комсомольская правда", комментируя вопрос, не беспокоит ли его, что конфликт в Сирии перерастет в Третью мировую.

"Этот термин ("третья мировая война") часто используется, особенно после недавней эскалации, что касается ситуации в Сирии. На сегодняшний день мы наблюдаем ситуацию, похожую на холодную войну в стадии развития. Это то, что появилось совсем недавно, поскольку я думаю, что Запад, и особенно США, не остановили Холодную войну даже после распада СССР", - заявил он.

Асад добавил, что главная цель конфликта в Сирии - "сохранить американскую гегемонию над миром".

"Поэтому запах войны, которую вы описали как Третью мировую войну, чувствуется в воздухе, но это еще не прямое военное столкновение. Хотя оно имеет военную, террористическую и политическую составляющую", - добавил он.

При этом Асад заявил, что источник проблемы - терроризм.

"Не имеет значения, кто сейчас вмешивается в сирийские дела, самое важное - кто поддерживает террористов ежедневно и ежечасно. ... Россия, Иран и Хезболла - это наши постоянные союзники, и они находятся здесь (в Сирии) на легальной основе. Они воюют против террористов, но есть другие страны, которые вмешиваются именно с целью поддержки террористов", - заявил президент Сирии.

Темы: Сирия Росcия война
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Самолеты России и Сирии бомбили Алеппо 14 октября 2016, 02:58
Погранслужба: 600 боевиков отправились из Донбасса в Сирию 13 октября 2016, 16:57
В ЕС думают о введении санкций против РФ за действия в Сирии 13 октября 2016, 07:15
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
АТО: за минувшие сутки пострадавших нет
Минюст: Украину никто не обязывал платить Януковичу
"Венецианка" в конце недели одобрит заключение по закону о мирных собраниях
Порошенко: Участие в АТО приняли около 280 тысяч украинцев, 2533 - погибли
Все новости
#ПесниВойны

Музыканты презентовали сингл ко Дню защитника Украины

Доказано Нобелевкой

Голод – тетка, причем любящая