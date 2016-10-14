В центре Киева продолжаются торжества ко Дню защитника: готовят шествие и концерты

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Пятница, 14 октября 2016, 15:14

В центре Киева продолжаются торжественные мероприятия по случаю Дня защитника Украины.

В частности, у памятника Тарасу Шевченко на ул.Владимирской собрались участники планируемой ходы "Марш Славы Героев", которую ВО "Свобода" проводит по случаю 74-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.

Шествие пройдет по Крещатику, через Майдан Независимости и завершится праздничным концертом группы на Михайловской площади.

Перед этим на центральной улице Киева продолжалось вече, участие в котором также принимали представители и активисты "Свободы".

Позже ОО "Общество содействия вооруженным силам Украины и Военно-морского флота" и Гражданский корпус "Азов" планируют провести Марш нации- шествие по центральным улицам города в честь дня украинского казачества, УПА и защитников Украины.

В нем примут участие представители "Правого сектора", объединение "С14" и другие организации.

После окончания шествия на Софийской площади запланировано проведение торжественного митинга.

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