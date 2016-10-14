Во Франковске во дворе офиса миссии ОБСЕ взорвали гранату

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Пятница, 14 октября 2016, 15:53

В Ивано-Франковске во дворе здания, где расположен офис миссии ОБСЕ в Украине, ночью взорвали гранату.

Как сообщает местное издание "Галка", это произошло около 1:20 ночи 14 октября.

Местные жители услышали взрыв и сообщили об этом в полицию. На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный фасад ресторана "Фамилия" и разбитые окружающие окна.

В результате взрыва никто не пострадал, сообщили "Галке" в пресс-службе Нацполиции.

Полиция установила, что вероятно взорвалась граната ГРД-5. Открыто уголовное производство по статье 296, ч.4 (заранее спланированное хулиганство, для нанесения телесных повреждений или повреждения имущества) и ч1. в 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Поиски злоумышленника продолжаются.

Издание отмечает, что в этом здании расположен офис миссии ОБСЕ в Украине. И именно в этом дворе раньше парковались автомобили наблюдателей.

В ночь на 7 сентября неизвестный поджег одну из машин миссии. Виновника до сих пор не нашли.

Правоохранители пока эти два инцидента не связывают.

Украинская правда

Темы: Ивано-Франковск ОБСЕ
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