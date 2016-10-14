На вече в Киеве произошел конфликт активиста с полицейским

В центре Киева на вече по случаю 74-й годовщины создания Украинской повстанческой армии участник акции попытался схватить полицейского, с ним провели разъяснительную беседу и отпустили.

Как сообщил журналистам начальник патрульной полиции г.Киева Юрий Зозуля, перед входом в парк Шевченко со стороны ул.Антоновича произошел инцидент, когда один из желающих попасть на митинг попытался схватить полицейского, когда тот проводил поверхностный осмотр другого подозрительного лица.

По словам Зозули, с человеком, который пытался схватить сотрудника полиции, провели разъяснительную беседу и отпустили под поручительство организаторов митинга. Таким образом, инцидент был исчерпан.

Начальник патрульной полиции отметил, что полицейские сотрудничают с организаторами митинга, и выразил надежду, что митинг и марш пройдут без нарушений правопорядка.

В свою очередь руководитель пресс-службы фракции ВО "Свобода" в Киевском городском совете Александр Аронец на своей странице в Facebook сообщил, что полиция задержала нескольких человек, среди которых и депутат Киевсовета от партии "Свобода" Владимир Назаренко.

Впоследствии Аронец уточнил, что сотрудники полиции отпустили Назаренко.

Интерфакс-Украина