Мирный "Марш нации" пришел на Софийскую площадь

"Марш нации", собравший около 5 тысяч человек в Киеве в пятницу, пришел на Софийскую площадь в центре города.

Как передает "Интерфакс-Украина", люди пришли на площадь с множеством зажженных факелов, флагами "Правого сектора", полка "Азов", национальными флагами.



Шествие от монумента "Родина-Мать" по улицам Лаврской, Мазепы, Грушевского, Крещатику, Майдану Независимости и Михайловской улице прошло довольно мирно. Акцию сопровождало большое количество правоохранителей.



"В марше принимает участие от 2 до 3-х тысяч человек", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.