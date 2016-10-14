В Армении новый премьер - человек из "Газпрома". У Путина говорят, что ни при чем

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Пятница, 14 октября 2016, 21:14

Новым премьер-министром Армении стал Карен Карапетян.

Соответствующий указ подписан президентом Армении Сержем Саргсяном, сообщает ТАСС.

В 2010-11 годах Карапетян занимал пост мэра Еревана, в настоящее время он - заместитель гендиректора по стратегическому и корпоративному развитию российской компании "Газпром межрегионгаз" - дочерней компании "Газпрома".

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что президент Армении согласовывал с Владимиром Путиным кандидатуру премьера Армении.

"Нет, это не так. Это полный абсурд", - заявил Песков, пишет ТАСС

"Вы знаете, что Россия очень трепетно относится к тому, чтобы никто не вмешивался в наши внутренние дела. Но Россия и всегда очень аккуратно относится к тому, чтобы не делать чего-то, что могло бы трактоваться как вмешательство во внутренние дела других стран",  - заверил спикер Путина. 

Как известно, 8 октября премьер-министр Армении Овик Абрамян после длительного кризиса в стране объявил о своей отставке. Свое решение он объяснил необходимостью консолидировать общество.   Абрамян был назначен главой армянского правительства в апреле 2014 года. 

Темы: Росcия Газпром Армения
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