Порошенко: с конца октября армия становится контрактной
Президент Петр Порошенко отмечает, что с конца октября украинская армия будет контрактной.
Об этом он заявил в субботу в Чугуеве Харьковской области во время передачи военной техники для армии.
"Многие политики нам обещали в течение 15 лет переход на контрактную армию. Я подчеркиваю, что с конца октября украинская армия становится контрактной, добровольческой. У нас нет ни дезертиров, ни тех, кто отказывается служить", - сказал президент.
Порошенко сообщил, что в субботу отправляется в зону АТО, где встретится с военными, которые в рамках демобилизации 6 волны направляются домой.
"Я поставил задачу, чтобы к концу октября 6 волна демобилизации была завершена", - сказал он.
Порошенко также заверил, что солдаты срочной службы, которых около 13 тысяч, а не будут направляться в зону АТО, а также не будут "работать строителями на дачах или на других не предназначенных для боевой учебы задачах".
Порошенко также отметил рост боевого потенциала Вооруженных Сил.
"Качественные преобразования происходят не только в управлении ВСУ, а на уровне каждой части. Не замечать качественных изменений сейчас уже просто невозможно, они есть в каждом подразделении. Иногда не так быстро, как хотелось бы, но четко происходят", - сказал Порошенко.
По его словам, "украинская армия и украинские ВСУ сегодня накормлены, одеты, вооружены, натренированы, имеют высокую боевую выучку, высокий уровень боевой подготовки".
"Волонтерское десант", который был высажен в Министерстве обороны, ввел новые антикоррупционные процедуры, которые значительно повысили эффективность управления и логистики", - отметил он.
Также, по словам Порошенко, выполнены его поручения по повышению денежного обеспечения военнослужащих, и этот процесс продолжается.
Кроме того, он сообщил, что государственный концерн "Укроборонпром" за последние 2 года передал в войска более 12 тысяч образцов военной техники и вооружения.
Украинская правда
А в действующей армии нужно держать минимум 200 тыс. военносулужащих.
А может пора уже отдать приказ и взять Донецк?
Точнее нужно окружить его и держать фронт, а штурмовые группы выкурят бандформирования из города!
Как только Донецк станет украинским путинская свора начнет валить с Донбасса. Ведь это логично и обойдется дешевле!