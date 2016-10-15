Порошенко в зоне АТО наградил бойцов 6-й волны и рассказал о "реформе сухпайков"

Президент Петр Порошенко посетил зону проведения АТО, где провел оперативное совещание с руководителями секторов АТО и вручил высокие государственные награды военнослужащим.

Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе главы государства.

"Глава государства поблагодарил военнослужащих, которые были мобилизованы с шестой волной, отметил их выдающуюся роль в период начала создания контрактной армии и отметил, что до конца октября все военнослужащие шестой волны будут уволены в запас и вернутся домой", - говорится в сообщении.

Также Порошенко заверил, что государство выполнит все обязательства перед военными, которые демобилизируются.

ФОТО ПРЕСс-СЛУЖБы ПРЕЗИДЕНТА

Вместе с тем в своем выступлении перед бойцами президент отметил, что государство продолжает реформу армии, в частности, - продуктового обеспечения.

"Армия накормлена ... Мы продолжаем реформу продуктового обеспечения ВСУ. Последняя наша победа - переход на сухпайки повышенного качества", - отметил Порошенко.

"Одетые, обутые, накормленые (бойцы).... Повышен уровень медицинского обслуживания. Сегодня у нас - новорожденная армия и новорожденная страна. 25 лет назад независимость нам "упала с неба", а на сегодняшний день она проходит второе рождение - настоящего государства, патриотичного, сильного, мотивированного и высокомобилизированной", - добавил он.

Украинская правда