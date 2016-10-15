Порошенко в зоне АТО наградил бойцов 6-й волны и рассказал о "реформе сухпайков"

00
0
Суббота, 15 октября 2016, 16:05

Президент Петр Порошенко посетил зону проведения АТО, где провел оперативное совещание с руководителями секторов АТО и вручил высокие государственные награды военнослужащим.

Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе главы государства.

"Глава государства поблагодарил военнослужащих, которые были мобилизованы с шестой волной, отметил их выдающуюся роль в период начала создания контрактной армии и отметил, что до конца октября все военнослужащие шестой волны будут уволены в запас и вернутся домой", - говорится в сообщении.

Также Порошенко заверил, что государство выполнит все обязательства перед военными, которые демобилизируются.

 
ФОТО ПРЕСс-СЛУЖБы ПРЕЗИДЕНТА

Вместе с тем в своем выступлении перед бойцами президент отметил, что государство продолжает реформу армии, в частности, - продуктового обеспечения.

"Армия накормлена ... Мы продолжаем реформу продуктового обеспечения ВСУ. Последняя наша победа - переход на сухпайки повышенного качества", - отметил Порошенко.

"Одетые, обутые, накормленые (бойцы)....  Повышен уровень медицинского обслуживания. Сегодня у нас - новорожденная армия и новорожденная страна. 25 лет назад независимость нам "упала с неба", а на сегодняшний день она проходит второе рождение - настоящего государства, патриотичного, сильного, мотивированного и высокомобилизированной", - добавил он.

Украинская правда

Темы: Порошенко АТО армия реформа
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Бирюков показал, какое вооружение Порошенко передал армии 15 октября 2016, 15:17
Порошенко прибыл в зону АТО 15 октября 2016, 14:22
Украина находится в состоянии войны - президент 15 октября 2016, 12:20
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
У Кличко говорят, что община поддерживает ТРЦ на "Героев Днепра"
МЭРТ ожидает замедления инфляции в Украине в последние месяцы года
Разведка: Действия ВС РФ в Крыму грозят повторением трагедии МН17
Экс-главного бухгалтера "Укрспирта" задержали за хищение
Все новости
Доктрина Обамы

10 мыслей президента США об экономической политике

Зима близко

Будет ли сорван отопительный сезон?