СМИ: Меркель хочет предложить новые санкции против РФ
Канцлер Германии Ангела Меркель намерена выступить за ужесточение санкций в отношении России из-за ее действий в Сирии.
Об этом сообщает сайт Frankfurter Allgemeine Zeitung, передают "Українські новини".
Рассматривается возможность введения санкций в области самолетостроения и в сферах, которые связаны с оборонной промышленностью.
Эта тема будет обсуждаться на заседании Европейского совета, которое пройдет 20-21 октября.
Газета уточняет, что президент США Барак Обама готов оказать поддержу Меркель, если страны-члены ЕС придут к общему мнению по поводу новых ограничительных мер в отношении Москвы.
В последние несколько месяцев чрезвычайно обострилась ситуация в сирийском городе Алеппо. Соединенные Штаты обвиняют сирийские власти и Россию в бомбардировках мирных жителей и вооруженной оппозиции.