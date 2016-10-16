США начали военную операцию против ИГИЛ в Мосуле – СМИ

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Воскресенье, 16 октября 2016, 02:02

В субботу, 15 октября, американские военные развернули военную операцию по освобождению иракского города Мосул от террористов группировки ИГИЛ.

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на командира курдского военного формирования "Пешмерга"  Омера Хусейна.

По его словам, американский гаубицы, которые размещены примерно в 20 км от центра Мосула, наносят удары по боевикам. Кроме того, он отметил, что самолеты США также наносят удары по боевикам ИГИЛ.

"Террористы ИГИЛ начали жечь шины, чтобы блокировать видимость боевых самолетов после того, как силы международной коалиции начали удары", - добавил Хусейн.

Кроме того, по его словам, боевики начали сжигать нефть, которой они заполнили вырытые траншеи вокруг Мосула.

При этом представитель Пентагона, который пожелал остаться неизвестным, сообщил, что "полномасштабное наступление еще не началось".

Темы: терроризм Ирак
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