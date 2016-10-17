На границе с Польшей в очередях стоят 1200 автомобилей

1200 автомобилей стояли в очередях возле пунктов пропуска на украинско-польской границе по состоянию на 22.00 воскресения, 16 октября.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы, передает Интрефакс-Украина.

В пункте пропуска "Устылуг" стоят 350 автомобилей, в ПП "Рава-Руська" – 300, в ПП "Ягодин авто" – 200, в пунктах пропуска "Краковец" и "Угрынив" – по 120 транспортных средств.

В пункте пропуска "Шегини" оформления ожидали 80 транспортных средств, в ПП "Грушив" – 20, в ПП "Смильныця" – 10 автомобилей.

На границе с Венгрией в ПП "Лужанка" стояли 30 автомобилей, в пункте пропуска "Порубне" на границе с Румынией – 10 автомобилей.

На границе со Словакией очередей нет.