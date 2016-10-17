В Северной Каролине подожгли штаб-квартиру республиканцев

00
0
Понедельник, 17 октября 2016, 06:37

Неизвестные, разбив стекло, бросили бутылку с зажигательной смесью в штаб-квартиру Республиканской партии США.

Об этом, ссылаясь на агенство AFP, пишет DW.com.

Помещению нанесен серьезный ущерб. На соседнем здании преступники оставили надпись: "Нацисты-республиканцы, убирайтесь из города, или будет хуже".

В Республиканской партии поджог назвали актом "политического терроризма". Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп возложил ответственность на своих политических противников.

"Животные, представляющие Хиллари Клинтон и демократов в Северной Каролине, только что забросали зажигательными бомбами наше отделение в округе Оранж, потому что мы побеждаем", – написал политик в микроблоге Twitter.

В свою очередь, Хиллари Клинтон назвала инцидент "ужасным и неприемлемым". "Очень рада, что никто не пострадал", - подчеркнула она. 

Темы: США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Путин: Не знаем, как далеко зайдет Трамп в сотрудничестве с РФ 16 октября 2016, 22:28
Путин: Одними санкциями вопрос Донбасса не решить 16 октября 2016, 20:53
США и Британия настроены на новые санкции против РФ 16 октября 2016, 20:44
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Российские силовики ограбили семьи задержанных крымских татар
В "ДНР" подтвердили убийство "Моторолы", обвинили Киев
В Донецке погиб боевик "Моторола"
Порошенко, Меркель и Олланд сверили позиции относительно "Минска"
Все новости
Поправиться от диеты

Ученый объясняет, почему толстеют от диеты

Нобель-2016

"Хозяева войны". Перевод нескольких песен Боба Дилана