В Северной Каролине подожгли штаб-квартиру республиканцев

Неизвестные, разбив стекло, бросили бутылку с зажигательной смесью в штаб-квартиру Республиканской партии США.

Об этом, ссылаясь на агенство AFP, пишет DW.com.

Помещению нанесен серьезный ущерб. На соседнем здании преступники оставили надпись: "Нацисты-республиканцы, убирайтесь из города, или будет хуже".

В Республиканской партии поджог назвали актом "политического терроризма". Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп возложил ответственность на своих политических противников.

"Животные, представляющие Хиллари Клинтон и демократов в Северной Каролине, только что забросали зажигательными бомбами наше отделение в округе Оранж, потому что мы побеждаем", – написал политик в микроблоге Twitter.

Animals representing Hillary Clinton and Dems in North Carolina just firebombed our office in Orange County because we are winning @NCGOP

В свою очередь, Хиллари Клинтон назвала инцидент "ужасным и неприемлемым". "Очень рада, что никто не пострадал", - подчеркнула она.

The attack on the Orange County HQ @NCGOP office is horrific and unacceptable. Very grateful that everyone is safe.