Никаких штурмов Авдеевки боевики не осуществляют

507 просмотров
0
Понедельник, 17 октября 2016, 12:10

Никаких наступлений боевиков в Авдеевке, как об этом сообщили некоторые СМИ, в понедельник не происходит.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь 81 бригады Константин Татаркин.

"Были обстрелы. Активного наступления нет. Все происходит в рамках допустимого", - сказал он.

"Сегодня утром обстреляли, но из нетяжелого оружия - СПГ, стрелковое оружие", - добавил Татаркин.

В то же время, по информации бойцов, в районе Авдеевки был один "средний" раненный, сегодня - два "легких".

Ранее СМИ со ссылкой на капеллана Христианской службы спасения Владимира сообщили о якобы попытке боевиков это взять штурмом позиции ВСУ.

Украинская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Британии заблокировали все счета Russia Today
Европа приставит к 4 министерствам экспертов для поддержки реформ
Прокурора Запорожской области подозревают в утечке информации
За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 7 ранены – штаб
Все новости
Лайкни мою зависимость

Как профиль Instagram скрывал тайну его владелицы

Доктрина Обамы

10 мыслей президента США об экономической политике