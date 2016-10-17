Через месяц после обысков Кернесу не объявлено о подозрении

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Понедельник, 17 октября 2016, 13:43

У Харьковского мэра Геннадия Кернеса, в офисе которого 15 сентября силовики провели обыски по делу о хищении земли, нет процессуального статуса подозреваемого.

Об этом рассказал адвокат Кернеса Александр Гунченко, передает Укринформ.

"Через месяц после обысков у Кернеса нет статуса подозреваемого по делу о землю, а у адвокатов нет сведений о каких-то следственные действия относительно городского головы", - отметил адвокат.

По его словам, о подозрении Кернесу не объявлено.

"В этом деле отсутствует состав преступления, дело имеет явный политический характер", - добавил адвокат.

По его словам, "в любом правовом государстве у такого дела нет и не может быть судебной перспективы".

В ГПУ "Украинской правде" прокомментировали, что изъятых материалов много и сейчас они обрабатываются. На их основе будет готовиться подозрение.

Как известно, 15 сентября в Харькове прошли обыски в помещениях, принадлежащих мэру Геннадию Кернесу и матери депутата Добкина.

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, в деле организации преступной схемы для хищения земли в Харькове фигурируют несколько народных депутатов.

Темы: Кернес Луценко криминал
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