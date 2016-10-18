РФ на 8 часов объявит в Алеппо "гуманитарную паузу"

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Вторник, 18 октября 2016, 00:10

В Минобороны РФ заявили, что приостановят на 8 часов свои военные операции в Алеппо.

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на представителя Минобороны России Сергея Рудского. 

"Принято решение не терять времени и начать проведение "гуманитарных пауз", прежде всего для свободного прохождения мирных жителей, эвакуации больных и раненых, а также вывода боевиков", - отметил Рудской. 

Он добавил, что Россия прорабатывает вопрос с ООН и странами, которые имеют влияние на "Джебхат ан-Нусра", по выводу вывода из Алеппо ее формирований в соответствии с инициативой специального посланника генсека ООН Стефана де Мистуры, пишут РИА "Новости".

"Пауза" будет сделана 20 октября с 8:00 до 16:00 по местному времени, ее цель - дать время гражданским и повстанцам покинуть город.

Как известно, западную часть Алеппо контролируют силы президента Башара Асада, восточную - повстанческие группировки.

ЕС осудил эскалацию насилия в сирийском Алеппо и заявил, что авиа удары сирийского правительства и его российских союзников по мирным жителям могут составлять военные преступления.

Темы: Росcия Сирия война
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