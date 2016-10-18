За сутки в зоне АТО 3 бойца ранены, 4 контужены – штаб

00
0
Вторник, 18 октября 2016, 12:36

Сутки в зоне проведения антитеррористической прошли без потерь.

Об этом на традиционном брифинге во вторник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинской армии нет, трое бойцов получили ранения и четверо – контузию", – сказал он.

По словам полковника, ситуация на луганском направлении несколько улучшилась, а на мариупольском остается неизменно сложной.

Лысенко уточнил, что эти санитарные потери силы АТО понесли в Авдеевке и Водяном в результате вражеских обстрелов.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Савченко рассказала, что была в Станице Луганской 18 октября 2016, 10:50
Климпуш-Цинцадзе объяснила ПАСЕ: выборы на Донбассе невозможны 18 октября 2016, 09:54
Боевики продолжают нарушать "тишину", больше всего - в направлении Мариуполя 18 октября 2016, 07:06
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
За сутки в зоне АТО 3 бойца ранены, 4 контужены – штаб
В Кремле подтвердили участие Путина в нормандской встрече
Перед Берлином Порошенко встретится с Меркель и Олландом без Путина
К концу дня все киевляне будут с теплом - КГГА
Все новости
Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Шанхае

Лайкни мою зависимость

Как профиль Instagram скрывал тайну его владелицы