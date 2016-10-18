Рада предоставила пенсии матерям-военнослужащим, потерявшим мужа в АТО

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Вторник, 18 октября 2016, 14:37

Верховная Рада поддержала законопроект, которым ввела пенсии женам (мужьям) погибших в АТО военных, занятых уходом за детьми до 8 лет и проходят военную службу.

За соответствующий законопроект проголосовали 238 нардепов.

Изменения вносятся в закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Согласно изменениям, жена (муж) умершего кормильца имеет право на пенсию независимо от того, работает (проходит военную службу) он (она) или нет.

В пояснительной записке к закону указано, что "право на пенсию по случаю потери кормильца имеют жены погибших военнослужащих заняты уходом за детьми кормильца до 8-го возраста, работающих однако, остались без социальной защиты такие жены, которые проходят военную службу".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Украинская правда

Темы: армия пенсии Верховная Рада
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