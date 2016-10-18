Климкин: Саммит в Берлине станет для РФ тестом на способность выполнять Минск
Встреча лидеров "нормандской четверки" в Берлине станет тестом для России на способность выполнять Минские договоренности.
Об этом в своем Твиттере написал глава МИД Украины Павел Климкин.
"Завтрашняя встреча в Берлине накануне заседания Европейского Совета - настоящий тест для России на способность выполнять Минские договоренности", - говорится в сообщении.
Как известно, президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились о встрече в Берлине 19 октября.
Кроме того, участие в "нормандськой" встрече в Берлине примет также российский президент Владимир Путин.
При этом украинская сторона не ожидает значительного прорыва во время запланированных в Берлине переговоров лидеров стран "нормандской четверки".
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