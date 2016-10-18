Климкин: Саммит в Берлине станет для РФ тестом на способность выполнять Минск

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Вторник, 18 октября 2016, 20:54

Встреча лидеров "нормандской четверки" в Берлине станет тестом для России на способность выполнять Минские договоренности.

Об этом в своем Твиттере написал глава МИД Украины Павел Климкин.

"Завтрашняя встреча в Берлине накануне заседания Европейского Совета - настоящий тест для России на способность выполнять Минские договоренности", - говорится в сообщении.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились о встрече в Берлине 19 октября.

Кроме того, участие в "нормандськой" встрече в Берлине примет также российский президент Владимир Путин.

При этом украинская сторона не ожидает значительного прорыва во время запланированных в Берлине переговоров лидеров стран "нормандской четверки".

Европейская правда

Темы: Климкин Росcия Минские соглашения
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