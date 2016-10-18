Всемирный банк предоставил гарантии "Нафтогазу" на 500 миллионов

1213 просмотров
0
Вторник, 18 октября 2016, 21:11

Правление Всемирного банка приняло решение о предоставлении гарантии "Нафтогазу" на кредит размером 500 млн долларов на закупку газа.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр финансов Александр Данилюк.

"Поздравляю сегодняшнее решение правления Всемирного банка предоставить гарантии "Нафтогазу" на кредит размером 500 млн долларов на закупку газа", - написал глава министерства.

По его словам, это позволит спокойно пройти отопительный сезон.

"Вместе с коллегами из "Нафтогаза" несколько месяцев работали над этим проектом. Также активно обсуждали этот вопрос с руководством Всемирного банка во время моего визита в Вашингтон на прошлой неделе. Теперь украинские дома будут полностью обеспечены теплом зимой", - подитожил Данилюк.

Ранее директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен подтверждала, что Всемирный банк примет решение о гарантиях в 500 млн долларов "в ближайшем будущем".

Украина начала переговоры со Всемирным банком о предоставлении нашей стране кредитных ресурсов для закупки газа весной текущего года.

К лету основной этап переговоров был завершен, однако решение о выделении гарантий было привязано к результативности работы Киева с Международным валютным фондом.

Экономическая правда

Темы: Нефтегаз банки
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
От Москвы к ЕС. Чего достигла Украина за год в электроэнергетике 12 октября 2016, 12:03
Суд оставил экс-чиновника "Нафтогаза" Кацубу под стражей 10 октября 2016, 10:58
Скандальный заместитель "Нафтогаза" вернулся на работу 4 октября 2016, 22:23
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Всемирный банк предоставил гарантии "Нафтогазу" на 500 миллионов
Здоровье Клыха ухудшается, он отказался от адвоката
Финкомитет рекомендовал Порошенко инициировать увольнение Гонтаревой
В НАБУ объяснили, что тормозит экстрадицию Онищенко
Все новости
Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Шанхае

От создателей

Как украинцы создают стильные домики на колесах