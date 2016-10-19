МИД просит украинцев не посещать общественные места в Анкаре

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения общественных мест в турецкой Анкаре из-за угрозы терактов.



Об этом говорится сообщает в среду департамент консульской службы МИД на своей странице в Facebook.



"По информационному предостережению губернаторства Анкары относительно возможной угрозы совершения терактов в период с 17.10.2016 по 30.11.2016 года, запрещается проведение митингов, демонстраций, собраний на площадях, улицах, парках и в закрытых помещениях", – отмечается в сообщении.



В этом контексте посольство Украины в Турции рекомендует гражданам, которые постоянно проживают, временно находятся в провинции Анкара или планируют приезд в столицу ТР, воздержаться от посещения без необходимости центра города публичных мест, длительного пребывания в аэропорту, вокзалах, на остановках общественного транспорта, в частности , метро, ​​вблизи полицейских участков и постов, органов государственной власти и местного самоуправления.



В случае попадания в чрезвычайную ситуацию украинцев просят обращаться в посольство по телефонам горячей линии: +905336176273, +90553 710 1566 и +90 533 619 82 75.

Как известно, власти Турции ввели запрет на проведение всех общественных мероприятий в Анкаре до конца ноября из-за информации разведывательных служб о готовящихся терактах.