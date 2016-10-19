КС начал рассмотрение законности лишения Януковича звания президента

Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности закона о лишении Виктора Януковича звания президента.

Об этом сообщают "Украинские новости" с места событий.

Заседание КС началось в 10:00 в форме письменного слушания. С докладом выступила судья Наталья Шаптала.

Автором конституционного представления является президент Петр Порошенко.

По мнению Порошенко, парламент нарушил положения ч.3 ст.105 Конституции, предусматривающие, что звание президента закрепляется за ним пожизненно, если только он не был устранен с должности в порядке импичмента.

Также он отмечает, что решение Рады о лишении Януковича звания президента не носит нормативного характера.

Кроме того, судья-докладчик сообщила, что КС получил заключения ученых по поводу данного вопроса, и их можно разделить на три группы, сообщает "УНИАН".

Одни ученые, по ее словам, считают, что этот закон является безусловно неконституционным и подлежит отмене. Другая группа ученых также считает, что по формальным признакам Верховная Рада превысила свои полномочия, но ситуация, которая привела к досрочным президентским выборам, является уникальной, и не предусмотрена ни Конституцией, ни законами, поэтому ВР приняла полномочное решение.

Третья группа ученых также считает, что по формальным признакам парламент не должен был принимать этот закон, но в то же время это решение парламента носит политический характер, а КС не может рассматривать политические акты.

После выступления судьи-докладчика КС перешел к письменным слушаниям по делу – то есть он будет изучать аргументы, предоставленные сторонами – президентом и Верховной Радой, а также заключения научных юридических учреждений, и после этого примет решение.

Как известно, закон о лишении Януковича звания президента был принят 4 февраля 2015 года, 18 июня 2015 года он вступил в силу.

Этот закон поддержали, в том числе, 105 депутатов от "Блока Петра Порошенко".

Порошенко обратился в КС с представлением на следующий день.