Хуг о Минских соглашениях: Никто не знает, о чем договорились

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Среда, 19 октября 2016, 13:06
OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Эффективной работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины мешает режим засекреченности некоторых документов в рамках Минских договоренностей.

Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на международной конференции "Минские договоренности: отношения ЕС – Россия и роль санкций", которая проходит в Европарламенте, сообщает "Укринформ".

"Не все эти документы публичны. К сожалению, некоторые из Минских договоренностей являются секретными, посему очень сложно проводить верификацию, ведь никто не знает, о чем на самом деле договорились", – отметил представитель ОБСЕ.

Вместе с тем он подчеркнул, что Специальная мониторинговая миссия делает все возможное на территориях своей ответственности.

Темы: Минские соглашения Донбасс ОБСЕ
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Комментарии — 1
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IP: 95.135.197.---Либенчук Терен19.10.2016 14:35
Водночас він наголосив, що Спеціальна моніторингова місія робить усе можливе на територіях своєї відповідальності.


Навіщо вони там взагалі потрібні коли хтось пукне і їх уже немає , не кажучи про нічний час
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