Чуркин заявил, что в СБ ООН заблокировали проект РФ по Алеппо

Предложенный Россией проект заявления по 8-часовой гуманитарной паузе в Алеппо и размежеванию террористов и оппозиции в Сирии был заблокирован в Совете Безопасности Францией, Великобританией, США и Украиной.

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, пишет российский "Интерфакс".



"Три постоянных члена СБ - США, Великобритания, Франция и, конечно же, к ним присоединилась Украина", - сказал постпред журналистам.



По словам Чуркина, он ожидал, что проект заблокируют.



Российский дипломат заявил, что не знает, что конкретно не устроило четырёх членов СБ в документе. "Я понятия не имею. Он им не понравился", - отметил Чуркин.