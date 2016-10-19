Чуркин заявил, что в СБ ООН заблокировали проект РФ по Алеппо

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Среда, 19 октября 2016, 22:48

Предложенный Россией проект заявления по 8-часовой гуманитарной паузе в Алеппо и размежеванию террористов и оппозиции в Сирии был заблокирован в Совете Безопасности Францией, Великобританией, США и Украиной.

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, пишет российский "Интерфакс".

"Три постоянных члена СБ - США, Великобритания, Франция и, конечно же, к ним присоединилась Украина", - сказал постпред журналистам.

По словам Чуркина, он ожидал, что проект заблокируют.

Российский дипломат заявил, что не знает, что конкретно не устроило четырёх членов СБ в документе. "Я понятия не имею. Он им не понравился", - отметил Чуркин.

Темы: Росcия ООН Сирия
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