Порошенко: как президент воюющей страны я должен быть оптимистом
Президент Петр Порошенко оптимистически настроен относительно завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.
Об этом он сказал в Маастрихте, отвечая на вопрос журналистов о будущем ратификации Соглашения об ассоциации, передает "Интерфакс-Украина".
"Как президент воюющей страны я должен быть оптимистом, иначе без этого невозможно победить", – сказал Порошенко.
Глава государства отметил важность того, что сегодня есть единство и солидарность ЕС с Украиной.
"Я уверен, что Европа будет едина, я уверен, что Соглашение об ассоциации с ЕС будет ратифицировано, имплементировано и отвечать интересам ЕС, интересам Нидерландов и интересам Украины", – сказал он.
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