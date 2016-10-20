В четверг боевики больше всего стреляли на Мариупольском направлении

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Четверг, 20 октября 2016, 19:20

В районе проведения антитеррористической операции в четверг зафиксировано 20 случаев открытия огня по позициям Вооруженных Сил Украины со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, больше всего, 13 обстрелов, было на Мариупольском направлении.

В частности, в районах Марьинки, Старогнатовка и Павлополя противник вел огонь из гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия, а в направлении Широкино, Тарамчука и Красногоровки - из минометов калибра 82-мм и 120-мм.

"На Донецком направлении состоялось 2 обстрела украинских позиций. В районе Авдеевки противник применял против Вооруженных Сил Украины ствольную артиллерию калибра 122-мм и 152-мм. Также здесь боевики использовали гранатометы, пулеметы и минометы калибра 82-мм", - сказано в сообщении.

В то же время на Луганском направлении зафиксировано 5 вооруженных провокаций против украинских подразделений.

"Враг открывал огонь в районах Станицы Луганской и Трехизбенки, каждый раз усиливая огонь из минометов калибра 82-мм гранатометами различных систем и стрелковым оружием", - отметили в пресс-центре.

Украинская правда

Темы: АТО
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