Наиболее синхронно в Раде голосуют три фракции

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Пятница, 21 октября 2016, 12:44

Наиболее синхронно голосуют в Верховной Раде восьмого созыва фракции "Народный фронт" и БПП.

Об этом свидетельствуют данные счетчика совместного голосования "Опоры".

Эти две фракции в 96% случаев совместно голосуют за законопроекты.

 
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Также высокая "синхронность" голосования у Народного фронта с Радикальной партией - 77%.

БПП с РПЛ имеют 75% общих голосований.

Меньше всего общих голосований (3%) у фракций "Батькивщина", РПЛ и "Самопомочи" с Оппозиционным блоком. Счетчик указывает, что у БПП и Оппоблока 4% случаев общего голосования.

 
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Счетчик автоматически высчитывает, или поддержала фракция/депутатская группа определенный законопроект и сравнивает с другими.

Поддержка фракции означает, что 50% + 1 депутат фракции/группы отдали свои голоса за.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада БПП Народный фронт
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