С безработных в России хотят собирать 20 тысяч налога

В России планируют собирать 20 тысяч рублей налога с неработающих граждан.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, передает российское агентство ТАСС.

"Мы хотим выявить тех, у кого есть доходы, но они ничего не платят, ни в чем не участвуют. Мне кажется, 20 тысяч - это нормально, мало даже", - сказал министр.

Вместе с тем он отметил, что пока точная сумма не определена. По его словам, сбор должен взиматься только с граждан трудоспособного возраста.

Как известно, в сентябре стало известно, что в России разрабатывают законопроект, согласно которому граждане, которые не работают, должны будут платить за фактическое использование социальной инфраструктуры.