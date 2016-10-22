В Одессе сожгли авто начальника районной налоговой

Неизвестные сожгли автомобиль начальника Государственной налоговой инспекции в Киевском районе Одессы Елены Мусиенко.

Автомобиль Volkswagen сгорел в Одессе на ул. Урожайная в ночь на субботу, сообщила пресс-служба ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Прибывшие по вызову пожарные потушили огонь за 5 минут. Предполагаемая причина пожара - занесение источника огня извне.

При этом, по информации одесского "7 канала", это служебная машина начальника Государственной налоговой инспекции в Киевском районе Одессы Елены Мусиенко.

Сама Мусиенко считает, что инцидент - попытка давления на нее, и добавила, что в течение последних двух недель за ней следили.

Интерфакс-Украина