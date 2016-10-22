Геращенко: Боевики задержали украинца, который приехал на похороны родителей

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Суббота, 22 октября 2016, 14:39

На оккупированной территории Донбасса представители НВФ задержали украинца, который поехал на похороны родителей.

Об этом сообщила в субботу в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"К сожалению, имеем новых заложников не только в РФ, но и на оккупированных территориях, одного украинца задержали, когда он поехал на похороны родителей", - написала она.

По словам Геращенко, создается впечатление, что вторая сторона пытается задержать как можно больше украинцев, чтобы потом шантажировать и торговаться.

Она также сообщила, что на следующей неделе координатор в гуманитарной подгруппе от ОБСЕ Тони Фриш должен посетить украинских заложников на оккупированных территориях.

"Очень ждем результатов этой поездки", - добавила Геращенко.

Она также выразила мнение, что "отказ в экстрадиции Сенцова и Кольченко на второй день после Берлина - типичная кремлевская тактика: показать всем "кузькину мать", поднять ставки в торгах, все опошлить".

"С другой стороны, 4 освобожденных до сих пор из российских тюрем политзаключенных мы также вытащили не по экстрадиции, а исключительно благодаря политическим договоренностям. Поэтому президент, украинская власть, Минская группа и дипломаты продолжают работать, вопрос освобождения всех будет одним из ключевых на переговорах по так называемой "дорожной карте", - отметила Геращенко.

Украинская правда

Темы: Геращенко Донбасс заложники
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