Суд в Египте оставил без изменений приговор экс-президенту

00
0
Суббота, 22 октября 2016, 21:44

Кассационный суд Египта оставил в силе приговор экс-президенту Египта Мохаммеду Мурси по делу о беспорядках в конце 2012 года.

Как сообщает ВВС, судьи отклонили апелляцию Мурси и еще 12 лидеров запрещенного движения "Братья-мусульмане".

В июне 2016 Мурси получил пожизненный срок за госизмену и шпионаж в пользу Катара. Суд признал его виновным в краже секретных документов.

В апреле 2015 уголовный суд приговорил Мурси и еще нескольких членов движения до 20-летних сроков. Два человека получили по 10 лет. Судьи признали фигурантов дела виновными в подстрекательстве к убийству участников протестов у президентского дворца "Аль-Иттихад".

В мае 2015 Мурси приговорили к смертной казни по обвинению в причастности к массовому бегству из тюрьмы в 2011 году. В этом деле к смертной казни были приговорены еще более 100 человек.

В 2013 году военные отстранили его от власти. Движение "Братья-мусульмане" было запрещено и объявлено террористическим.

Сторонники Мурси считают все дела в отношении экс-президента Египта политичновмотивованимы, сам Мурси не признает полномочий судей, ведущих его процессы.

Темы: Египет суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Министр обороны Польши: Египет перепродал РФ "Мистрали" за 1 доллар 21 октября 2016, 16:56
Возле берегов Египта спасатели выловили тела более 200 мигрантов 28 сентября 2016, 02:56
Египет официально не запрещал поставки украинского зерна 20 сентября 2016, 23:21
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Правозащитники: Общественный контроль в РФ уничтожен, возможны серьезные репрессии
Матиос пообещал до конца года "мини-Гаагу для всей преступной власти"
В СЦКК рассказали, как договариваются с россиянами о "тишине" на Донбассе
Сущенко сложно получить статус политзаключенного из-за "государственной тайны"
Все новости
Фото

Мосийчук женился на таинственной брюнеткой

Видео

Ролик львовянина о бездомных животных победил на фестивале соцрекламы