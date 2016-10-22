Суд в Египте оставил без изменений приговор экс-президенту

Кассационный суд Египта оставил в силе приговор экс-президенту Египта Мохаммеду Мурси по делу о беспорядках в конце 2012 года.

Как сообщает ВВС, судьи отклонили апелляцию Мурси и еще 12 лидеров запрещенного движения "Братья-мусульмане".

В июне 2016 Мурси получил пожизненный срок за госизмену и шпионаж в пользу Катара. Суд признал его виновным в краже секретных документов.

В апреле 2015 уголовный суд приговорил Мурси и еще нескольких членов движения до 20-летних сроков. Два человека получили по 10 лет. Судьи признали фигурантов дела виновными в подстрекательстве к убийству участников протестов у президентского дворца "Аль-Иттихад".

В мае 2015 Мурси приговорили к смертной казни по обвинению в причастности к массовому бегству из тюрьмы в 2011 году. В этом деле к смертной казни были приговорены еще более 100 человек.

В 2013 году военные отстранили его от власти. Движение "Братья-мусульмане" было запрещено и объявлено террористическим.

Сторонники Мурси считают все дела в отношении экс-президента Египта политичновмотивованимы, сам Мурси не признает полномочий судей, ведущих его процессы.