Матиос пообещал до конца года "мини-Гаагу для всей преступной власти"

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Суббота, 22 октября 2016, 22:06

В уголовном производстве против членов "Семьи" Януковича, в частности, Сергея Курченко и Александра Клименко, около 10 человек пошли на сделки со следствием, выполнили условия этих соглашений и получили приговоры суда, которые вступили в силу.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" вечером 22 октября заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Это люди, которые полностью признали свое участие как члены преступной организации Януковича и других - фамилии их известны, дали признательные показания как в отношении себя, так и в отношении других известных людей, событий и поступков, которые они совершали по указанию, при подстрекательстве или по принуждению руководителей преступной группы, и подтвердили свои показания в суде, который утвердил это обвинительным приговором и назначением наказания", - отметил Матиос.

"Но наказанием "условно", - добавил он.

При этом Матиос заявил, что до конца текущего года в суд будут переданы "дело Кацубы, дело о преступной организации Януковича и заочное осуждение всех (причастных)".

"И мы устроим мини-Гаагу в Украине для всей преступной власти. Более 100 человек (будут) в клетке", - добавил Матиос. 

Украинская правда

Темы: Матиос суд
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