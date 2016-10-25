СБУ допрашивала адвоката Онищенко по делу о сепаратизме

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Вторник, 25 октября 2016, 06:21

В СБУ признали, что задерживали адвоката Онищенко Андрея Цыганкова и допрашивали в рамках расследования финансирования терроризма.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Действительно, утром 24 октября 2016, один из защитников гражданина Украины Онищенко был задержан и доставлен следователями СБ Украины для проведения с его участием процессуальных действий", - говорится в сообщении.

По результатам допроса вышеуказанного лица были получены фактические данные, имеющие доказательственное значение по уголовному производству, которое расследуется по признакам правонарушения, предусмотренного ст.110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование сепаратизма). Полученным материалам предоставляется правовая оценка.

Ранее адвоката депутата Александра Онищенко - Андрея Цыганкова задержали в аэропорту Борисполь. После допроса адвоката отпустили.

Как известно, 5 июля по делу нардепа Онищенко в двух офисах его адвокатов, в том числе и Цыганкова, и по адресам проживания нескольких адвокатов НАБУ проводило следственные действия.

Согласно информации НАБУ, адвокаты Цыганков, Копусь и Маковский "осуществляли регистрацию фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и сопровождали их незаконную деятельность, направленную на конвертацию в наличные средств, полученных от реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО" Укргаздобыча ".

Сам Цыганков высказал предположение, что уголовное преследование адвоката (Цыганкова - ред) может помочь предоставлению Онищенко политического убежища в Европе и НАБУ это делает сознательно.

Также Цыганков заявил, что планирует подать иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Позднее НАБУ обнародовало документы, которые свидетельствуют о причастности офиса адвоката Андрея Цыганкова к деятельности фиктивных предприятий в газовой схеме нардепа Александра Онищенко.

Накануне этого заявления Цыганков покинул пределы Украины.

Темы: Онищенко СБУ сепаратизм
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