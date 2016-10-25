АТО: 40 атак с применением минометов, Авдеевку обстреляли из артиллерии

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 40 раз открывали огонь по позициям украинских защитников из минометов и артиллерии, а в Станице Луганской стреляли снайперы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении произошло 24 случая нарушения режима прекращения огня. В Гнутовом, Водяном и Гранитном боевики совершили обстрелы против сил АТО из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в районах Красногоровки, Марьинки, Павлополя противник открыл огонь из зенитных установок, пулеметов, минометов калибра 82 мм. Вблизи Широкиного обстрелы укреплений Вооруженных Сил Украины продолжались из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов, стрелкового оружия.

На Донецком направлении зафиксировано 13 случаев открытия огня в сторону украинских позиций. По защитникам Луганского обстрелы продолжались из пулеметов. В районе Зайцевого оккупанты нарушили режим тишины из минометов 120 калибра, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в Авдеевке, кроме этого, боевики применили против украинских воинов ствольную артиллерию калибра 122 мм.

На Луганском направлении зафиксировано 3 провокации против сил АТО. В районе Новоалександровки российско-оккупационные войска использовали пулеметы, минометы калибра 82 мм, а в Станице Луганской по украинским воинам огонь вели вражеские снайперы и гранатометчики.