В Станице Луганской один военный ранен

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Вторник, 25 октября 2016, 11:43

В результате боев в Станице Луганской ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщил руководитель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, передает сайт ВГА.

Так, согласно сообщению администрации, в течение прошлых суток боевики трижды открывали огонь по позициям участников антитеррористической операции.

Боевики дважды открывали прицельный огонь из минометов 82-го калибра и гранатометов в направлении с.Новоалександровки Попаснянского района.

В конце дня, 24 октября, почти 2 часа боевики обстреливали позиции сил АТО, расположенные в окрестностях пгт Станица Луганская. Огонь велся из гранатометов типа АГС-17, стрелкового оружия, также работал снайпер.

Ситуация на линии разграничения относительно стабилизировалась.

"Однако, как отмечают военные, в Станице Луганской под вражеским огнем оказались именно те участки, откуда планировалось вывода войск, согласно рамочным соглашениям Минских договоренностей. Наши бойцы были вынуждены открыть огонь в ответ из стрелкового оружия. Один солдат получил ранения", - прокомментировал Гарбуз.

Украинская правда

Темы: Луганск
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